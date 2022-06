Il y a quatre ans, alors qu’elle travaillait chez Tommy Hilfiger, Intimissimi, Levi’s et Calvin Klein, Rebekka Jeurissen décide de mettre sa carrière sur pause pour lancer sa propre marque de vêtements de maternité. À cette époque, les futures mamans de son entourage lui font part de leurs difficultés à s’habiller durant la grossesse. Au rayon maternité, elles ne tombent que sur des blouses aux imprimés fleuris ou des t-shirts aux slogans toujours plus kitsch. Pourtant, une fois que le ventre commence à s’arrondir, il faut irrémédiablement troquer certaines pièces de sa garde-robe contre d’autres légèrement plus amples. "Quand une femme tombe enceinte, souligne Rebekka Jeurissen, sa vie sociale et professionnelle ne s’arrête pas. Or, la plupart des marques de grossesse proposent des vêtements colorés, avec énormément d’imprimés qui ne se prêtent pas à toutes les occasions. Ce n’est, par exemple, pas le genre de pièce que l’on a envie de porter lors d’une réunion importante avec son responsable."