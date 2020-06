Mise en cause par plusieurs influenceurs stars qui l’accusent de ne pas rémunérer leurs prestations, l’agence Movietown s’explique.

Ce n’est peut-être qu’un microcosme, mais une fois qu’il entre en ébullition, le petit monde des influenceurs parvient à faire beaucoup de bruit. C’est le cas depuis 24 heures avec les différends qui opposent des influenceurs stars et une agence active dans le domaine, Movietown. Les premiers accusent la seconde de ne pas être réglo question paiements.

Déjà contacté lundi et recontacté à nouveau mardi, l’un des cofondateurs de l’agence mise en cause a accepté de livrer sa version, sans toutefois aborder des cas nominativement. Ralph Vankrinkelveldt dépeint ce qu’il appelle l’envers du décor, la face cachée de l’influence marketing. Il cite le cas d’influenceurs qui, l’an dernier, chez Movietown, ont touché 100 000 euros en ayant fait des prestations irréprochables, que ce soient des macro- ou des micro-influenceurs. Selon lui, 80 % des influenceurs avec qui son agence travaille sont de vrais professionnels avec qui tout se passe bien. "D’autres brûlent les étapes et c’est bien dommage (...)