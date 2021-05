Plein sud dans l’océan Atlantique. Un timbre-poste de la taille de l’île de Jersey. À 2000 km de la vie la proche. Sainte-Hélène est une île du bout du bout du monde où, après Waterloo, les Anglais ont décidé d’envoyer Napoléon, certains que, de là, il ne pourrait plus s’évader. Il y a passé les six dernières années de sa vie et il y est mort le 5 mai 1821. Il y a exactement 200 ans de cela.

Il n’est pas mort dans le lit de la chambre à coucher, mais sur un lit pliable qui avait été dressé dans le salon. Ces lits pliables avaient été conçus spécialement pour lui par un artisan français. Il en possédait plusieurs et ils l’accompagnaient à chaque fois qu’il partait à la guerre. Un de ses lits de campagne se trouve parmi les pièces majeures de l’exposition Napoléon au-delà du mythe, à la gare des Guillemins à Liège.

Parmi les autres pièces mythiques, il y a un des 19 bicornes de l’Empereur qui ont subsisté, son sabre impérial et une reconstitution à l’identique de son habit de sacre.