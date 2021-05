C’est le mois des anniversaires pour la famille royale des Pays-Bas : les 50 ans de la reine Maxima le 17 mai, les 20 ans de mariage du prince Constantijn et de la princesse Laurentien le 19 et les 55 ans de cette dernière le 25 mai. Revenons sur ce couple princier plus discret mais qui a parfaitement su concilier son statut princier avec une vie professionnelle indépendante.

Le 19 mai 2001, Laurentien Brinkhorst, fille d’un ancien ministre et diplomate, épouse à La Haye le prince Constantijn, troisième fils de la reine Beatrix et du prince Claus qui est le premier de la fratrie à convoler. La robe de mariée est créée par Edouard Vermeulen pour la maison Natan. Maxima Zorreguieta est de la partie, ses fiançailles ayant été annoncées quelques semaines plus tôt.

La princesse Laurentien peut se targuer d’un solide cursus. Polyglotte, elle parle notamment couramment le français pour avoir été scolarisée au Lycée français à Tokyo où son père fut en poste. Elle est diplômée en Histoire de l’université de Groningen, puis de l’université de Londres en sciences politiques et enfin de l’université de Berkley en journalisme.

Le couple a vécu jusqu’en 2016 à Bruxelles dans le quartier de l’ULB. Il n’était alors pas rare de les voir en toute simplicité le week-end avec leurs enfants se promenant dans le quartier du Palais royal de Bruxelles et visitant les musées qui s’y trouvent.

Le prince travaillait à ce moment à la Commission européenne tandis que la princesse avait son agence en stratégie de la communication. Depuis, ils se sont établis à La Haye avec leurs trois enfants la comtesse Eloise (2002), le comte Claus-Casimir (2046) et la comtesse Leonore (2006).

À l’inverse de sa belle-sœur le reine Maxima qui est souvent habillée par Natan ou des grands couturiers, la princesse Laurentien a un style bien à elle et met souvent à l’honneur des tenues de jeunes créateurs.

La princesse est surtout connue aux Pays-Bas pour son grand engagement en faveur de l’alphabétisation et la lutte contre l’illettrisme. Elle a des livres pour enfants à son actif et participe plusieurs fois par an à des lectures à haute voix dans les écoles.

Moins médiatisés forcément que le roi Willem Alexander et la reine Maxima, le prince Constantijn et la princesse Laurentien des Pays-Bas ont jusqu’à présent parfaitement réussi à trouver cet équilibre difficile entre quelques engagements officiels de par leur statut princier au sein d’une famille royale régnante et une vie professionnelle épanouie qui leur garantit leur pleine autonomie.