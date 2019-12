Dans moins d'un mois, Noël sera déjà là et si l'on sait bien que les cadeaux de dernière minute sont de plus en plus nombreux au pied du sapin, on peut aussi essayer de s'y prendre à l'avance pour une fois ! Surtout si cela peut se faire tranquillement dans son canapé.

Car on passe désormais ses commandes jour et nuit, quand l'idée nous vient, grâce aux e-shops. Bien sûr, il y a les grandes marques qui ont aussi une vitrine sur le web. En voici une sélection pour changer vos habitudes. Ces sites couvrent un large choix d'idées cadeaux pour les jeunes et les adultes qui peuvent simplement vous inspirer.

Beauté

Molton Brown

On peut être conquis par cette marque anglaise qui propose des fragrances originales, dont ce Bizarre Brandy qui se décline notamment en bath & shower gel, 27€. A découvrir aussi à la boutique Senteurs d'Ailleurs à Bruxelles

Label Chic

Océane Taquoi a créé Labelchic avec la volonté de redéfinir le luxe du soin de la peau et de "faire découvrir aux femmes une sélection fine et personnelle d’artisans de la beauté". Au final, plein de marques en exclusivité, 100% naturelles, vegan, originales. Peu ou pas encore distribuées en Europe, ces marques sont à la portée des aficionados de la beauté ! Come ce Bronzelighter d'exception Roseate de la marque Manasi 7, 47€. La boutique se trouve

Aesop

Fondée en 1987 à Melbourne, Aesop est une marque de cosmétiques australienne connue à travers le monde pour ses soins visage, corps et cheveux de qualité et ses boutiques et packagings au design épuré. La collection 2019 de coffrets-cadeaux d’Aesop, intitulée ‘Des muses et des mythes’, célèbre les Muses de la mythologie grecque, vénérées depuis l’Antiquité en tant que déesses des arts, inspiratrices de la littérature et de la culture sous toutes ses formes. On dit de cette marque que c'est la préférée de ceux qui détestent la beauté. Un nettoyant corps à la rose divin en format 200 ml : 23€.

Caudalie

Cette marque française a investi les vignes de Bordeaux et depuis des années, elle offre la nature dans ses produits attentifs à la nature. Parmi les coffrets de Noël, Les Essentiels Eclat Intense permet de découvrir L'eau de Beauté, un des best-sellers de Caudalie complétée de la Mousse Nettoyante et du Masque Instant Détox. 37.80€

Rainpharma

Cette marque belge de cosmétiques construit toutes ses gammes autour de l'aromathérapie et du végétal, c'est 100% naturel. Et Rainpharma a une autre philosophie : pas de gaspi ! Une seule pression suffit pour une douche et l'on peut tenir une année avec un shower wash. Parmi les best-sellers : les "bonjour" et "bonsoir", 250 ml, 39€. Parfum divin et barrière lipidique préservée. Et 150 boutiques sont ouvertes également !

Un peu de tout

Bensimon

Serge Bensimon, c'est le précurseur des concept stores en France ! Inlassable curieux qui courait les pays, ses envies n'avaient pas de limite alors il a décidé d'ouvrir un lieu où il pourrait tout mélanger. Et cela ne s'est jamais arrêté. Aujourd'hui, mode femme, accessoires, déco, design, lifestyle, on trouve de tout et c'est toujours irrésistible, à l'image de ce petit bol à pois (17.50€), de ce plateau rose (37.50€) ou de ces broches tennis de la marque Macon-Lesquoy. A découvrir en live dans la boutique de la rue de Namur à Bruxelles.

Madeleine et Gustave

Dans cette boutique en ligne (mais aussi en vrai au 134 de l'avenue Louise), on trouve des objets de décoration de tous horizons. Voici un refuge perpétuellement en mouvement, de l’industriel à la campagne, du zen à l’esprit cabane où les textures, les couleurs se côtoient avec bonheur... Des tasses hiboux, des cactus géants, des plats, des miroirs, des bougeoirs, c'est totalement éclectique ! On adore la collection de mugs en tout genre.

The Van Gifts

Ce site flamand est discret mais c'est l'adresse à se refiler pour un cadeau original et de bonne qualité; on aime sa partie solde, toujours bien pourvue. Une idée ? La lampe LED avec haut-parleur bluetooth de haute qualité.

Bijoux

Enora Antoine

La joaillière qui adore travailler la finesse et la géométrie a un e-shop qui donne envie et sera au Nationa(a)l à Bruxelles pour une vente le 8 décembre. Broche Lovely, 110€

Ernest

Le concept store bruxellois Ernest a étayé son e-shop et propose une jolie galerie de bijoux dans l'air du temps et avec un éventail de prix pour toutes les bourses. On peut aussi jeter un oeil à tout le reste ! Boucles d'oreille Trinity, 95€

Diamanti per Tutti

Cette boutique en ligne de bijoux offre un large choix de bijoux en or 18 carats à des prix abordables. Comme cette boucle d'oreille unique, 50 €

Accessoires et petits meubles

Casimir

Le designer et créateur de meubles belge Casimir lance une nouvelle boutique en ligne où il vend accessoires et petits meubles. Il les veut de qualité et durables et tout est produit 100% en Belgique. Pour le lancement, Casimir à crée trois nouveaux objets : deux moulins (à poivre et à sel, mais ils peuvent aussi moudre d’autres épices et même du café) et une variante d’une banale planche en bois. Apd 180€

La Redoute Intérieurs

Pas exactement original puisque La Redoute compte parmi les marques majeures de l'e-commerce français mais une mine d'idées pareille, on ne passe pas à côté. Comme cette antilope mise en beauté comme un masque africain, env. 56€

