S'il y a bien une station de la Côte qui a un son puissant et reconnaissable, c'est Nieuport. Ce sont les cris perçants des mouettes qui accompagnent l'arrivée des touristes, qui rythment leurs courses et leur shopping dans Albert I Laan, la grande rue commerçante, qui tournoient le long de la promenade du WestDiep menannt à Nieuport Stad, son charmant centre historique et sa criée et plus loin encore vers les ports de plaisance.

Là où elles sont le plus nombreuses ? Sur l'emblématique estacade évidemment, avec ses pêcheurs du dimanche (moyenne d'âge 12 ans) ou non (moyenne d'âge 60 ans). Nieuport a beau avoir énormément changé en une vingtaine d'années, passant d'une petite station agréable à une commune côtière rénovée, design, efficacement accueillante, elle n'a pas renié ses origines. C'est certainement dû en partie à la géographie : les dunes qui séparent la digue de la plage empêchent la présence de nombre de beach bars.