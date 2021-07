Ostende est unique dans sa multiplicité : seule vraie grande ville à la Côte avec ses 72 000 habitants, elle vit véritablement toute l’année, en et hors saison grâce à sa gare, son aéroport et son port. Mais ses 9 km de plage la placent aussi parmi les stations les plus touristiques de la côte. Un tourisme qui a énormément changé au fil du temps. En 1905, année jubilaire qui fit d’Ostende une station balnéaire internationale, l’aristocratie adorait s’y presser, pour s’y balader entre le Casino-Kursaal, l’hippodrome Wellington, le théâtre, l’église Saints-Pierre et Paul et les Galeries royales voulues par le roi Léopold II. Les artistes et les expositions faisaient partie de la vie sociale et culturelle. Par la suite, les artistes sont restés, mais l’aristocratie a filé.