Ils s’écoutent partout et à tout moment. Dans l’intimité d’une chambre ou d’une voiture, les podcasts ont conquis la sphère de la maternité, période propice au cocooning et à l’introspection. Moment également de chamboulement et de questionnements. Ces productions sonores, téléchargeables (gratuitement la plupart du temps) et nomades se sont adaptées à ces besoins, pour assouvir une curiosité et apaiser les appréhensions. Pour la podcasteuse Clémentine Galey (Bliss), ce "média de l’intime" est devenu "un outil d’aide, de réconfort et d’information". À l’écoute intime s’ajoute à un intérêt grandissant du public pour la parole des personnes, l’autobiographie, format récurrent dans les podcasts.

Pour tous les goûts

Dans toute la francophonie, ces chaînes de podcast sur la maternité sont alimentées par des journalistes, des professionnels en périnatalité, et des blogueurs passionnés. Alors, on s’installe confortablement et on écoute les bonnes ondes émanant des témoignages d’hommes et de femmes.

À chaque étape de la grossesse, la chaîne Naissance d’une maman partage des outils, conseils et méditations guidées pour accompagner les mamans, dès le désir d’enfant.

Le populaire podcast décomplexé pour les femmes Bliss invite de jeunes mamans à livrer leur histoire de grossesse et d’accouchement : difficultés, joies, déceptions, surprises, parcours PMA, don d’ovocyte, devenir belle-mère, GPA…

Maman bosse rassemble des témoignages de jeunes mamans aux profils professionnels variés (indépendantes, demandeuses d’emploi, en réorientation…) pour (re) donner la force d’avancer et d’affirmer son épanouissement au travail.

Sans tabou, avec Le Quatrième Trimestre, la journaliste Sophie aborde le fameux post-partum, cette période d’après accouchement est si particulière, afin de mieux informer les futures mamans, mais aussi la société.

Quant au Tourbillon, il invite au voyage pour découvrir les expériences de maternité dans le monde. Les femmes s’y expriment sans filtre.

À écouter avec le papa

Les podcasts autour de la naissance s’adressent et donnent aussi la parole aux papas, qui ont beaucoup d’anecdotes à raconter, et d’émotions à partager. Comme avec Histoires de Daron, ce podcast tramé de discussions, qui font rire ou pleurer.

Le chroniqueur de La Maison des Maternelles sur France 5, Benjamin Muller, a créé récemment le podcast Les Maternelles lié à l’émission télé. Papa de quatre enfants, il est impliqué dans les préoccupations de futurs ou jeunes parents. Accompagné de professionnels, il traite divers sujets en lien avec la maternité et les enfants.