Pour ses 32 ans sur RTL-TVI, l’opération caritative numéro 1 en Belgique se paie un lifting novateur pour sa marque de solidarité.

L’idée était de redonner un nouveau souffle au Télévie qui a 32 ans", confesse d’emblée Philippe Jaumain, coordinateur général du Télévie chez RTL Belgium depuis un an et demi. "Lui offrir un nouveau costume et le moderniser car la marque prenait un peu la poussière…"

C’est dans cette année particulière à plus d’un titre, avec la crise sanitaire, que RTL-TVi a décidé de donner un nouvel avenir à son opération dont l’édition 2021 se tiendra ce 18 septembre. "C’est la deuxième année d’affilée où on a été contraint, par le contexte Covid, de déplacer notre Télévie dans le temps par rapport à son timing habituel. Mais on espère que l’année prochaine, on pourra le planifier à nouveau fin avril ou début mai."

Si l’envie de départ était d’implémenter cette nouvelle formule pour l’édition 2022, l’engouement autour du projet fut tel que RTL Belgium a tout accéléré pour que le dispositif de communication - bien plus qu’un simple emballage - soit en place dès cette année. Car, pour rappel, le Télévie en chiffres, ce sont plus de 80 000 donateurs par an. Mais aussi 750 activités (80 % en moins cette année en raison du Covid, même si une nouvelle comme le Télévie en rire - le comedy club de Kev Adams - débarque fin août à Namur), 470 comités et associations de bénévoles ou encore et surtout plus de 209 millions d’euros récoltés depuis 1989 et plus de 200 chercheurs qui sont financés en 2021. "Mais le chiffre le plus frappant reste que le Télévie, ce sont 50 % des fonds qui sont alloués à la recherche contre le cancer en Belgique francophone, souligne M. Jaumain, fier de cette association née avec le FNRS. L’impact est énorme !"

(...)