Le 12 avril prochain, cela fera exactement 30 ans que Disneyland Paris a ouvert ses portes à quelques dizaines de kilomètres de la Ville Lumière. Pendant trois décennies, le parc a offert d’incroyables souvenirs à ses visiteurs provenant du monde entier et fait aujourd’hui encore partie des destinations les plus prisées d’Europe. Pour célébrer son anniversaire, Disneyland Paris a donc mis les petits plats dans les grands en promettant, aux petits comme aux grands, encore plus de magie, de féerie et de nouveautés. Le début des festivités est fixé au 6 mars prochain.

Entièrement rénové, l’emblématique château de la Belle au Bois Dormant accueillera à ses pieds le spectacle de jour intitulé Rêvons… et le monde s’illumine créé à l’occasion des 30 ans du parc. Une trentaine de personnages, des plus classiques comme Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan, aux plus contemporains, et de danseurs traversons Main Street et s’y rejoindront pour donner vie à une célébration inoubliable qui devrait ravir toutes les générations. Mickey et ses amis y vêtiront des costumes funs sur le thème de l’hologramme et de l’iridescence spécialement conçus pour l’événement. “Je suis très fière que Mickey ait apprécié son costume, déclare la costumière du parc. J’ai hâte de le découvrir sur scène.” Mais la célèbre sourit ne sera pas la seule à se mettre sur son 31. Minnie, Donald, Dingo, Daisy, Tic et Tac, Clarice et Plutôt adopteront également ce look d’anniversaire.

De nouveaux décors et des gourmandises

Dix jardins féeriques vont faire leur entrée à Disneyland Paris pour ce trentième anniversaire. Installés devant le château de la Belle au Bois Dormant, ils mettront en scène trente sculptures cinétiques incarnant les personnages les plus emblématiques de Disney et Pixar et célébrant la nature de façon poétique.

Outre un merchandising de plus de 300 produits aux couleurs des 30 ans, le parc proposera également des pâtisseries inédites à ses visiteurs, concoctées par une brigade de 30 pâtissiers, 3 sous-chefs et le chef de Disneyland Paris. Parmi elles, une tartelette guimauve enrobée d’un chocolat violet, un dôme myrtille ou encore un mille-feuille Mickey devraient certainement trouver des palais à séduire. Où les trouver ? Au Victoria’s Home-Style Restaurant de Main Street.

Minnie… en smoking !

Fashionista incontestée de l’univers Disney, Minnie a plus de 200 costumes dans sa loge. Pour ce 30e anniversaire, la souris au ruban rose pourra toutefois ajouter à sa garde-robe une nouvelle tenue griffée par Stella McCartney. “Je suis ravie de travailler avec la seule, l’unique l’icône, Minnie Mouse, déclare la styliste éco-responsable britannique. Minnie a toujours eu une place spéciale dans mon cœur. On partage les mêmes valeurs. Ce que j’aime chez elle, c’est qu’elle représente le bonheur, l’expression de soi et l’authenticité. Elle inspire des personnes de tous âges à travers le monde.”

© DISNEY

C’est donc tout naturellement que la fille du Beatles a conçu le tout premier tailleur-pantalon de Minnie, un smoking bleu réalisé avec des tissus issus de sources responsables présentant une nouvelle version de son look signature à pois. Une façon de faire du personnage Disney,”un symbole de progrès et de prise de pouvoir pour une nouvelle génération”.

200 drones, une grande première

Une fois la nuit tombée, Disneyland Paris innovera à nouveau avec Disney D-Light, un nouveau pré-show qui mêle vidéo projection, jets d’eau lumineux, effets de lumière, brume, lasers, célèbres musiques Disney, et surtout, une chorégraphie de 200 drones autour du château de la Belle au Bois Dormant. Du jamais vu dans un parc Disney jusqu’à aujourd’hui. Un moment immersif rempli d’émotion qui sera rythmé par la nouvelle bande son intitulée Un monde qui s’illumine créée spécialement pour ce trentième anniversaire dans les mytiques studios londoniens d’Abbey Road. “Cette chanson retransmet l’optimisme et l’espoir que l’on veut que les visiteurs ressentent à travers ce trentième anniversaire […]”, déclare David Duffy, vice-président des spectacles à Disneyland Paris. “C’est un peu comme avoir un toit de lumière. […] Ça donne cette drôle d’impression d’être seul au monde.”

© DISNEY

Ouverture du Avengers Campus prévue pour l'été 2022

Annoncé en 2018 et déjà accessible en Californie, le land Marvel de Disneyland Paris s’est un peu fait attendre à cause de la pandémie. Bonne nouvelle toutefois pour les fans de super-héros, la zone thématique intitulée Avengers Campus ouvrira ses portes pendant l’année du trentième anniversaire du parc et plus précisément, à l’été 2022. Une arrivée qui fait partie intégrante de la transformation du parc Walt Disney Studio et qui fait suite à l’ouverture, en 2021, du Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel qui plongeait déjà les visiteurs dans l’univers de la franchise à succès.

Black Widow, Captain America et on en passe. Les super-héros de l’univers Marvel se donneront rendez-vous dans cette nouvelle partie pour offrir au public de nouvelles expériences. Restaurants, boutiques mais également et surtout nouvelles attractions y prendront place. Ces dernières seront normalement identiques à ce qui se trouve actuellement dans le parc californien de Disney. Les visiteurs auront ainsi l’occasion de se mettre dans la peau de l’homme araignée dans une attraction 3D dédiée à Spiderman, de découvrir un pavillon consacré à Doctor Strange ou encore d’avoir leur dose de sensations fortes dans le rollercoaster d’Iron Man.

© DISNEY

D’ici 2026, le Parc Walt Disney Studios devrait s’agrandir de nouveau avec l’arrivée successive de zones thématiques dédiées à La Reine des Neiges et à la franchise Star Wars. Des chantiers titanesques qui mettront, à coup sûr, encore plus d’étoiles dans les yeux de plusieurs générations de visiteurs déjà conquis.