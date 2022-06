Ce mois-ci, Playmobil et les Éditions Albert René lancent sept boîtes qui mettent en scène les légendaires héros rebelles gaulois Astérix et Obélix.

Et si cela fera plaisir aux enfants tous fans des figurines, ce sera aussi le cas des adultes qui collectionnent les albums Astérix et Obélix.

Les héros gaulois Astérix et Obélix et leurs amis villageois hauts en couleur sont appréciés et renommés dans le monde entier depuis 1959. Les albums de cette bande dessinée française ont été traduits dans des centaines de langues et certaines de leurs célèbres citations se sont même insinuées jusque dans les cours de latin.

Obélix, le plus grand de tous les Playmobil

© DR

Petite anecdote : pour reproduire au mieux l’incomparable Obélix, les concepteurs ont créé sa figurine de façon unique : Obélix mesure en effet un centimètre de plus que le Playmobil classique de 7,5 cm et ses bras ont été ajustés pour lui permettre de soulever et de poser les menhirs qu’il affectionne tant ! En revanche, une seule chose reste immuable : comme tous les autres personnages, les fameux Gaulois n’ont pas de nez.

Rien ne manquera : les légionnaires, les poissons frais/pas frais, le drakkar et même les sangliers !

Parmi les sept scènes iconiques reproduites en format Palymobil, il y a l'inévitable banquet du village (154.99€), la hutte d'Abraracourcix (84.99€), Panoramix et son chaudron magique (27.99€) ou en core la chasse au sanglier (21.99€)