L’obésité massive, une maladie qui peut condamner à une extrême solitude.

"Ces gens qui sont en extrême détresse, coincés dans une cage de graisse en termes de poids et de mobilité, on les regarde sans aucune sympathie. On se dit directement que c’est de leur faute, qu’ils n’ont pas de volonté. C’est faux”