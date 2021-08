Depuis la mise en place du pass sanitaire, le parc fait le plein. Avec pour conséquence de longues files… Récit.

On pensait sincèrement que, vu la jauge réduite – crise Covid oblige – les allées de Disneyland Paris seraient nettement plus clairsemées au coeur de cet été. On avait tout faux. Depuis l’instauration du pass sanitaire, comme nous l’a confié une employée, le parc fait le plein, avec pour conséquence des temps d’attente souvent (très) longs. C’était déjà le cas avant, certes, mais la nouvelle manière d’éviter les files interminables, mise en place au parc de Marne-la-Vallée, n’a pas vraiment convaincu les touristes d’un jour ou deux.