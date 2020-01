On sait ce qui a transformé le physique d'Adele, lui faisant perdre 20 kg... Le même régime très restrictif que celui de Pippa Middleton !

Adele a perdu près de 20 kilos et cela fait bien parler. La jeune maman de 31 ans qu’on a vu sous le soleil des Caraïbes avec son pote le chanteur Harry Styles a affiché des photos de son « new look » et certains s’inquiète de sa maigreur. Cela dit, si elle affiche des « salières » prononcées au niveau de ses clavicules, la chanteuse anglaise n’en est pas non plus à avoir un profil filiforme à la Céline Dion ou Angelina Jolie…

Le Sun s’est penché sur le régime d’Adèle de ces derniers mois, en interviewant la coach Camilla Goodis, sorte de gourou du fitness à L.A. Celle-ci est l’entraîneuse personnelle d’Ayda Williams, femme de Robbie et bonne amie d’Adele qui lui a présenté Camilla.

On connaît l’absence de penchant de la star pour le sport. Et pourtant, elle s’y est mise sous la surveillance constante d’un coach (autre que Camilla Goodis), ce qui aide considérablement à tenir ses engagements. A cela, elle a réadapté son régime alimentaire. “Adele a perdu près de 20 kilos grâce à un régime alimentaire sain et équilibré, en mangeant moins de calories par jour et en utilisant plus d’énergie”, a expliqué Camilla dans une interview au Sun.

Le SirtFood, régime... marketing

Et ce régime, c’est le SirtFood Diet, un régime rendu célèbre par Pippa Middleton juste avant son mariage en 2017 qui permet de maigrir vite (on parle de 3 kilos en une semaine) et beaucoup.

Le principe : manger des aliments qui vont agir sur des protéines enzymatiques qui augmentent la capacité du corps à brûler les graisses (c’est la lipolyse). Les aliments autorisés : la pomme, la myrtille, le chou kale, l'oignon, les agrumes, l'huile d'olive, le soja, les noix, le café, le thé vert matcha, le curcuma… mais aussi le chocolat noir et le vin rouge, ce qui explique l'engouement pour ce régime !

Ce régime est cependant très restrictif en calories (1000 calories par jour au début avec des jus spéciaux SirtFood et on mange peu (1 à 2 fois par jour avec des jus en complément).

Lancé en 2016 par deux diététiciens anglais, il n’a pourtant pas les faveurs des professionnels : les études qui prouvent son efficacité sur l’humain n’existent pas et le SirtFood promet une perte de poids rapide… On perd effectivement des graisses et de la masse musculaire surtout si on ne l’accompagne pas de sport ciblé mais on les reprend très vite d ès l’arrêt du régime, le fameux effet yoyo. Sans compter qu’une « cure » basé sur des jus labellisés Sirtfood coûte souvent très cher

La preuve : Adele avait déjà perdu 14 kg en 2016 grâce à ce régime… Avant de peu à peu les reprendre en retournant vers ses habitudes alimentaires personnelles.

Mieux vaut donc plutôt se pencher sur le régime méditerranéen qui autorise huile d’olive, chocolat noir et vin rouge dans le cadre d’une alimentation variée et saine ! Toutes les diététiciennes le conseillent : pas de miracle, trouver son poids de forme, cela frend du temps et cela passe par des changements d'habitudes alimentaires pérennes et pas révolutionnaires...