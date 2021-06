Oostend voor Anker, la grande fête annuelle de la voile dans la cité d’Ensor Magazine André Linard © AFP

Ostende et d’autres ports réunissent périodiquement les “gréements traditionnels”. Mais un virus est passé par là. Prévu pour fin mai, Oostend voor Anker est reporté à 2022, comme bien d’autres rassemblements. La 21e édition de cette fête annuelle de la voile dans la cité d’Ensor est reportée pour la seconde fois. Peu connue des francophones, l’activité rassemble chaque fin de mai près de 200 000 visiteurs et 130 bateaux en tout genre dont les vedettes sont les gréements traditionnels, ces voiliers en bois longtemps dédiés à la pêche ou au transport avant d’avoir été rendus obsolètes par la motorisation. Désormais, leurs survivants et leurs répliques se consacrent à la plaisance.