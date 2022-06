En Europe, les plus férus d’entre vous le savent, il existe le réseau EuroVélo qui couvre tout le continent européen. Ce sont 45 000 km qui commencent en Norvège ou en Finlande, et traversent l’ensemble des pays d’Europe pour finir dans le sud de l’Espagne ou du Portugal. L’idée étant d’évoluer à vélo de manière la plus sécurisée possible. Ces routes sont, soit des pistes cyclables, soit des routes à faible trafic. Bien sûr la prudence reste de mise.

EuroVelo, ce sont dix-sept longs itinéraires qui sillonnent l’Europe dont cinq qui passent par la Belgique. Plus de mille kilomètres à parcourir dans toutes les régions belges.