L’essentiel de la saison se déroule entre avril et octobre, et les départs se tiennent soit au lever du soleil, soit en fin de journée. Une date est en général réservée, mais peut être postposée le jour même si la météo n’est pas adéquate.

Parmi les offres possibles, on retiendra le Belgian Balloon Club (https://belgianballoonclub.be). Lancé en 1979 par des pilotes passionnés, et portés par des bénévoles, il propose des vols privatifs pour 150 euros (plus les frais de déplacement) dans des ballons de petite taille – qui leur offre une grande agilité – et dans un esprit convivial. Le passager participe ainsi à toutes étapes du vol : préparation, gonflement, vol, repliage et rangement. Il est également possible de choisir son terrain de décollage qui doit cependant faire 50 mètres sur 50, et être idéalement abrité des vents.

Le Belgian Balloon Club participe aussi à des vols en meeting, durant lesquels des “jeux” sont souvent organisés, tels “la chasse au renard” ou la “valse-hésitation”, deux jeux qui consistent, en fonction de règles légèrement différentes, à lancer un petit sac de sable sur une ou plusieurs cibles marquées au sol.

De tels jeux se pratiquent notamment lors des “Hottolfiades”, une manifestation qui réunit des dizaines de ballons et se tiendra les 20, 21 et 22 août 2021 à Hotton (https://www.hottolfiades.com/).

Départ d’une compétition de montgolfière sur les hauteurs de Cierreux (Gouvy).