Pairi Daiza rouvre ses portes ce samedi, l’occasion de faire connaissance avec les nouveaux pensionnaires du meilleur zoo européen.

Le Royaume de Ganesha, le Royaume du Milieu, la Terre du Froid, Cambron-l’Abbaye, Cambron-sur-Mer, la Terre des Origines, le Cap Austral et la Dernière Frontière ; ce sont les huit mondes que le parc zoologique Pairi Daiza vous invite à parcourir en long et en large dès ce samedi.

Il paraît que le temps revient à des températures plus clémentes et la période hivernale a été propice à quelques nouveautés, en particulier au niveau des occupants de ce parc qui est aussi réputé pour gérer un certain nombre d’espèces en grand péril de disparition dans la nature.

80 programmes de sauvegarde et de conservation d’espèces en danger y sont ainsi mis en œuvre… L’accueil d’animaux sauvages abandonnés par des propriétaires peu scrupuleux ou tout simplement incapables de les gérer une fois adultes fait aussi partie de la mission de Pairi Daiza. À ce propos, 623 est un nombre qui dit tout : celui de reptiles recueillis par le refuge de la Pairi Daiza Foundation sur la seule année 2021. Des tortues pour la plupart mais aussi des serpents, des lézards et… 2 caïmans.