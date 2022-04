Les cloches sont passées ! Pour clôturer les vacances de Pâques en beauté et se dépenser après la quantité astronomique d’œufs en chocolat ingurgités, voici 5 activités à faire en famille qui plairont aux tout-petits comme aux plus grands.

On ne se dégonfle pas

Quoi de mieux, après une orgie d’œufs en chocolat, que de se dépenser ? La commune de Perwez, en Brabant wallon, accueille ces 17 et 18 avril la sixième édition du festival du château gonflable. Pour l’occasion, une quinzaine de structures gonflables - louées auprès de la société Hoplaboum qui travaille aussi avec des particuliers pour des événements privés - seront exposées et mises à disposition de celles et ceux qui souhaitent sauter dans tous les sens. Cerise sur le gâteau ? L’entrée est gratuite !

Le festival du château gonflable est organisé au centre sportif de Perwez (17, Rue des Marroniers). Plus d’infos sur la page Facebook de Hoplaboum.

Qui va à la chasse…

Plusieurs chasses aux œufs seront organisées ce week-end en Wallonie et à Bruxelles. La brasserie Lutgarde organisera, par exemple, une chasse aux œufs ce lundi 18 avril à l’abbaye d’Aywiers, près de Lasne, en Brabant wallon. Une activité qui plaira aussi aux parents puisqu’après avoir récolté des œufs en chocolat, les plus grands devront tenter de dénicher les quelque 3 000 bières cachées pour eux sur le site. 500 kilos d’œufs en chocolat ont également été dispersés dans les allées du parc Reine Fabiola, à Namur. La chasse aura lieu le 18 avril à 10 h et les enfants seront répartis en deux groupes selon leur âge. Le 18 avril à l’abbaye d’Aywiers (Route de l’État 170, 1380 Lasne) et au parc Reine Fabiola à Namur. Plus d’infos sur la page Facebook de Lutgarde ou sur namurtourisme.be

Trésors cachés

Jusqu’au 18 avril inclus, le Jardin Botanique de Meise propose un tas d’activités sur le thème de Pâques. Les enfants, de 4 à 12 ans, sont invités à gambader dans cet écrin de verdure à la recherche d’un lapin qui a eu l’ingénieuse idée d’aller se cacher dans un endroit incongru. S’ils réussissent à bien leur mission, une surprise les attend !

Plus d’infos via plantentuinmeise.be

Pâques à la ferme

La ferme pédagogique de Grez-Doiceau, "Ferme et Compagnie," vous invite à fêter Pâques en son sein, auprès des animaux. Dans un décor féérique, vos enfants pourront participer à une chasse aux œufs mais aussi nourrir les animaux et participer à des jeux !

Plus d’infos sur la page Facebook de Ferme et Compagnie ASBL.

Brunch syrien

Le saviez-vous ? Le 17 avril, dimanche de Pâques, est aussi le jour de la fête nationale syrienne. Pour l’occasion, Chez Yara, comptoir liégeois tenu par la famille Abazid, proposera un brunch dominical qui mettra la cuisine syrienne à l’honneur au Rooftop Bar de La Grand Poste.

Au menu ? Labneh, falafels, houmous et viennoiseries à profusion. Un grand barbecue sera ensuite organisé en soirée au Bar Volga pour celles et ceux qui auraient plus d’appétit une fois la nuit tombée.

Plus d’infos via la grandposte.be