La crise a-t-elle poussé les gens à s'occuper de leurs fesses? Oui, si l'on en croit un article de Bloomberg. Selon l'agence de presse américaine, beaucoup d'Américain(e)s ont profité de la crise sanitaire pour augmenter la taille de leurs fesses. En 2020, il y a en effet eu une augmentation de 22% des chirurgies d'implants fessiers par rapport à l'année précédente.

Comment expliquer cet engouement? Plusieurs facteurs entrent en jeu.

D'abord, on peut citer l'influence des photos de fesses rebondies qui envahissent Instagram seconde après seconde. Et, étant donné que les travailleurs devaient bosser de chez eux, peut-être ont-ils eu plus le temps de passer en revue ces différentes photos? Le confinement a en tout cas donné plus de temps aux gens pour s'observer sous toutes les coutures, et prendre soin d'eux.

Ensuite, selon la dermatologue Ava Shamban, travailler de chez soi, où on bouge moins, ne serait pas forcément bon pour le fessier. Certains auraient donc pu vouloir le "pepser" en ayant recours à la chirurgie.

Enfin, étant donné que cette chirurgie nécessite de ne pas s'asseoir pendant plusieurs jours voire semaines, les Américain(e)s se sont peut-être dit que c'était "le moment où jamais" de le faire étant donné que le télétravail permet plus de flexibilité, y compris dans la manière de s'asseoir.

La France n'est pas en reste

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Etats-Unis ne sont pas le seul pays où les chirurgies esthétiques ont augmenté pendant la crise. Comme l'explique Slate.fr, qui a relayé l'article américain, la France est dans la même situation. Selon le syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (SNCPRE), il y a eu une augmentation de 20 à 30% des demandes de consultation depuis le début de la crise sanitaire.