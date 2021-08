Le phénomène est assez récent : l’émission "Affaire conclue" animée par Sophie Davant a poussé le grand public à chercher dans son grenier l’un ou l’autre objet ayant un potentiel intérêt. Et souvent, les acheteurs se chargent ensuite de les faire restaurer par des spécialistes. Le conseil souvent donné est que si on souhaite vendre un objet, on évite de le restaurer ou de le nettoyer au risque de faire pire que bien.

On le sait, malheureusement, et on l’a vu durant le confinement, certains se sont improvisés peintres ou restaurateurs. Ce fut le cas à Sainte-Waudru, à Mons, où la fabrique d’église accepta de confier des chefs-d’œuvre de Jacques Dubreuil à un ouvrier qui n’avait que sa bonne volonté à offrir, défigurant à jamais des trésors inestimables.