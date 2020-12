La compagnie WOW Tech, qui possède notamment Womanizer, la marque de sextoys spécialisée dans le plaisir féminin a pu le constater dans ses chiffres : l'année 2020 n'a pas laissé sur le carreau le bien-être sexuel. Et les sextoys y ont clairement joué un rôle. Le chiffre d'affaires de la société allemande devrait passer à 100 millions d'euros en 2020 contre 75 millions en 2019...

En cette fin d'année, elle s'est penchée sur les grandes tendances qui devraient faire 2021."Nous nous concentrons sur les tendances réelles qui touchent les consommateurs au quotidien, et non sur les sujets futuristes, tels que les robots sexuels dotés d’intelligence artificielle par exemple. Ces robots ont un fort potentiel et sont porteurs d'avenir, mais ils ne sont pas d’actualité pour le grand public en 2021", précise Johanna Rief, la responsable de l'empowerment sexuel chez Wow Tech.

La connivence à distance va garder son pouvoir d'attraction

"Les jouets sexuels qui peuvent être commandés à distance par le partenaire, à l'aide d'une télécommande ou d'une application, sont particulièrement populaires", souligne-t-on. Une enquête récente a montré que la volonté d'essayer quelque chose de nouveau en matière de sexualité est plus forte aujourd'hui que lors du premier confinement : en augmentation de 25 % ! Et le besoin de proximité physique et de sexe est plus élevé qu'avant la crise du Covid, en particulier pour les couples ne vivant pas ensemble. Un exemple : concernant les sextoys pour couples, l'appli We-connect a vu son utilisation en croissance de 40% cette année par rapport à l'an passé et 16% entre mars et avril 2020.

Les orgasmes masculins dans le viseur

C'était la grande nouveauté de 2019 et elle a prouvé qu'elle était attendue ! L'Ion lancé par Arc-Wave (notre article sur le sujet est ICI) qui promet des sensations intenses aux hommes (avec la technologie d'air pulsé utilisée dans les Womanizer) a vu ses 10 000 premiers produits épuisés en quelques jours seulement, ce qui montre bien l'attente dans ce domaine ! Retour en stock en janvier 2021...

Gros succès pour les histoires érotiques

En 2021, l'excitation passera aussi par les oreilles car l'industrie du porno a ajouté depuis quelques temps déjà une corde à son arc avec les histoires érotiques audio. Elles connaissent un succès croissant, en particulier auprès des femmes qui n'en peuvent plus du porno conventionnel, immensément misogyne car pensé quasi-exclusivement pour les hommes... De quoi bien accueillir une petite nouveauté de janvier 2021 : le We-Vibe Touch X qui pourra être utilisé pour masser tout le corps, de la tête aux pieds.

L'éducation sexuelle 2.0

On voit se développer également et c'est tant mieux toujours plus d'éducation sexuelle intelligente, sans détour pour les jeunes sous forme de comptes Instagram, d'applications, de podcasts et de documentaires et bien sûr de séries : pensez à Sex Education 1 & 2 sur Netflix qui a fait un tabac !

Plus de tabou sur le corps féminin ?

C'est en tout cas ce qu'entend bien promouvoir la campagne #IMasturbate lancée par la chanteuse Lily Allen. D'ailleurs, si 2020 était l'année du clitoris, 2021 ne devrait pas déroger à cette nouvelle règle qui est d'appeler un chat, un chat et une vulve... une vulve.