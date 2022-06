Campagne et jardins, côte atlantique, montagne… L’arrière-pays portugais aux multiples charmes est une destination idéale pour les bons vivants.

Douceur de vivre. Voilà qui résume bien le Centro de Portugal (Centre du Portugal en français, NdlR.). Cette région touristique, qui s’étend de Lisbonne au sud de Porto jusqu’à la frontière espagnole, concentre tout ce qu’on attend des vacances estivales. Le territoire regroupe différents paysages, qui raviront toutes les envies : la côte atlantique avec ses lagons et ses mignons villages de pêcheurs, les montagnes et ses villages historiques logés dans les roches, en passant par la campagne paisible et verdoyante, vallonnée et jalonnée de vignes à perte de vue. Un arrière-pays riche et varié, un peu à l’écart de l’effervescence des grandes villes, qui offre un séjour détente et nature, au charme bucolique.