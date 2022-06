Avant les vacances, soyons un peu chauvins. Nous vous présentons 6 marques belges de mobilité douce (Ellio, Cowboy, Ahooga, Granville,...) qui peuvent certainement correspondre à vos besoins.

Avant les vacances d’été et afin de vous permettre de préparer votre rentrée en mobilité douce, nous souhaitions vous présenter des marques qui contribuent au développement de la mobilité douce et qui sont issues de notre plat pays (qui au demeurant n’est pas si plat que cela). En achetant belge, l’avantage réside dans le service après vente qui se doit d’être irréprochable de par la proximité. Vous avez un problème avec votre engin, vous pouvez facilement le faire parvenir directement au réparateur et les délais seront plus courts.