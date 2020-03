Jongler avec un rouleau de papier toilette : voilà qu'arrive le très marrant PQ Challenge qui aide à prendre son mal en patience ! Les footballeurs célèbres s'y mettent.

Le défi tourne sur les réseaux sociaux sous les hashtags #PQChallenge ou encore #stayathomechallenge (restez chez vous). L'objectif est de tenir le plus longtemps sans faire tomber ces (désormais précieux) rouleaux de papier toilette. Et franchement, c'est assez drôle à regarder, surtout que les personnalités du sports s'y mettent aussi en publiant des petites vidéos où elles sont plus ou moins douées ! On parie que vous allez vous y mettre, après avoir vu cette vidéo où l'on compile les prestations de Florian Thauvin (OM) ou Eugénie Le Sommer, attaquante de l'OL ?