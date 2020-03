Nos mains sont de plus en plus sèches mais il est facile de leur redonner du confort.

On ne doit plus vous expliquer pourquoi vos mains ressemblent à des parchemins : on les lave tellement tant au savon et à l'eau qu'avec du gel hydroalcoolique que leur barrière lipidique de protection de l'épiderme est mise à mal.

Il faut en prendre soin car cela peut amener à des cassures et des crevasses aux doigts qui sont désagréables et qui font mal. Surtout qu'avec le temps froid et la petite brise du nord-est qui va arriver à partir de ce week-end, nos mains vont encore plus se dessécher.

Le dermatologue Dominique Tennstedt explique que l'affaire n'est pas grave : "Il faut juste utiliser une bonne crème hydratante tous les soirs, ce qui fera beaucoup de bien à la peau des mains, surtout sur le dessus, bien plus fine". On peut l'utiliser régulièrement au cours de la journée, cela adoucira d'autant plus vite la peau. Et même mettre des gants le soir pour faire un "masque".

D'autre part, il conseille d'avoir recours le plus possible à des produits pour peaux atopiques, sans savon. Ce sont des gels lavant et des nettoyants très doux car leur pH est légèrement acide comme la peau, à la différence des savons qui ont un pH plus basique. Ensuite, les tensio-actifs contenus sont souvent plus doux que les détergents conventionnels.

Et continuez à les laver soigneusement !

Que choisir ?

Préférez les crèmes les plus naturelles possible avec du beurre de karité ou de coco. Et pour les plus acharnés, on peut se tourner vers des massages aux huiles végétales comme l'huile d'amande douce, d'argan par exemple, de coco, d'avocat.