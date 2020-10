Depuis 4 ans la campagne Pact for Life encourage les fumeurs à arrêter de fumer pendant un mois avec un incitant : une personne proche s'engage elle aussi durant la même période à supprimer une mauvaise habitude. Lié dans l'adversité, le duo peut ainsi se soutenir en cas de coup dur de l'un ou de l'autre. Une initiative importante lorsque l'on sait que 37% des fumeurs belges (ils représentent plus d'1 personne sur 5) ont augmenté leur consommation de tabac pendant la crise du Covid.

Il s'agit d'un challenge utile puisqu'il peut mener au sevrage tabagique complet : en arrêtant pendant un mois, un fumeur a 5 fois plus de chances d’arrêter définitivement. Et quand on sait que 82% des fumeurs voudraient arrêter de fumer, on peut se dire... go !

Cette année s'accompagne en plus d'une campagne bien trouvée qui encourage les fumeurs et leur proche à se lancer dans le défi au travers de parodie de séries connues dont la Casa de Papel qui met en avant la manie du Professeur de parler... comme un Professeur.

Des conseils très pratiques

Les professionnels rassemblés derrière ce défi donnent également des conseils en cas d'envie de craquer. Ainsi, dès que l'envie de fumer apparaît, il faut absolument casser le schéma habituel et les habitudes et donc changer d'activité le temps que l'envie passe : allez vous promenez, buvez un grand verre d'eau, bougez votre corps : dansez, sautez, courez... Plus globalement, faites un mantra de votre motivation : résumez en mots simples pourquoi vous avez arrêté de fumer et répétez-le sans cesse ! Sachez que l'arrêt tabagique réduit la dépression, l'anxiété et le stress et améliore l'humeur positive et la qualité de vie comparativement aux fumeurs qui continuent de fumer.

Autre conseil à mettre en pratique dès le début : demandez aux fumeurs de votre entourage de ne pas fumer devant vous : 71% des fumeurs sont incapables de résister au tabagisme social... Enfin le mieux à faire est encore de pouvoir parler des difficultés rencontrées en faisant appel à un médecin ou un tabacologue : vous avez près de 3 fois plus de chances d’arrêter la cigarette avec une pharmacothérapie et le soutien approprié d’un professionnel de la santé, explique Pact for Life.

> arreterdefumeravecaide.be