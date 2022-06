Au XVIIIe siècle, la Suède et l’Autriche tentèrent par tous les moyens de se procurer les secrets de la fabrication du dé à coudre.

Objet jadis très utilisé par nos grands-mères, le dé à coudre est de nos jours le plus souvent réservé à des professionnels tout en étant convoité par les collectionneurs. Tout simplement parce qu’aujourd’hui, la majorité des petites filles et leurs mamans ne sont plus attirées par la couture.

Le dé à coudre n’a pas toujours été fabriqué en métal. Dix mille ans avant notre ère, des peuplades astucieuses se servaient de pierres à percer pour coudre. Les premiers dés, comme nous les concevons, virent le jour à l’époque de la Préhistoire, ils étaient réalisés en os et en ivoire.