La pratique du Unlock débarque en Région bruxelloise. Cette nouvelle discipline apporte détente, approfondissement de la connaissance de soi et calme intérieur.

Il n’est pas toujours évident de déconnecter de notre mode de vie trépidant où tout doit être réalisé toujours plus vite. Résultat, on en arrive à s’oublier soi-même et cela peut avoir des conséquences sur notre vie privée et professionnelle. Mais certaines activités permettent justement de s’offrir un répit et de prendre du temps pour soi.

C’est ce que propose Unlock, le premier atelier de yoga et d’autohypnose qui a ouvert à Bruxelles, dans la commune d’Ixelles. Née d’une amitié entre une professeure de yoga, Anaïs, et une hypnothérapeute, Sérine, cette nouvelle discipline apporte détente, approfondissement de la connaissance de soi et calme intérieur. Les ateliers sont ouverts à tous les niveaux.

"Unlock, c’est une invitation à dire stop. Il s’agit d’une expérience nouvelle qui se déroule deux heures par mois pour prendre soin de son corps. On propose une pause pour se détendre, apprendre et aller puiser dans ses propres ressources", expliquent les deux fondatrices. "Loin de là l’idée de donner toutes les clefs pour avancer, Unlock c’est surtout l’occasion d’apprendre de nouveaux outils bons pour votre corps et votre esprit."

Au programme, les participants vont tout d’abord découvrir l’autohypnose avant de pratiquer le vinyasa yoga. Le terme vinyasa signifie "synchronisation du mouvement avec la respiration". Toutes les poses sont liées par des transitions au cours desquelles chaque mouvement est synchronisé sur une inspiration ou une expiration. Chaque pose est tenue pour un certain nombre de respirations, en général cinq. La respiration est la clé du yoga et doit être le premier pilier de la pratique. L’exercice du vinyasa provoque une élévation de la température interne du corps et ainsi la transpiration. Cette transpiration purifie l’intérieur du corps en évacuant les toxines.

Après cet exercice, les participants pourront pratiquer la relaxation sous autohypnose en mettant en application ce qu’ils auront vu juste avant. Il est recommandé d’avoir une tenue confortable pour la pratique et le tapis de yoga est fourni. Il est toutefois recommandé d’éviter de manger ou boire dans les deux heures avant l’atelier afin d’être plus confortable.

Le premier atelier s’est déroulé le 17 janvier dernier à l’Espace Tempo d’Ixelles. Une expérience innovante et unique à Bruxelles, qui porte ses fruits : "Je me suis laissé porter", témoigne Maxence. "J’ai vraiment adoré ce moment off", enchaîne Agathe.

Mais Unlock, c’est aussi une chaîne YouTube avec des guides audio gratuits pour pratiquer l’autohypnose chez soi.