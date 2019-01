Amsterdam, petite Venise du Nord, est la destination rêvée pour tout Belge ayant envie de se dépayser pour un week-end. Voici comment en profiter au mieux suite au durcissement de la législation en termes de locations de vacances.





Depuis le 1er janvier 2019, Amsterdam est en effet passée à l'offensive concernant la législation régissant les locations de vacances. Façon subtile de lutter contre les locations privées qui concurrencent les hôtels, la ville autorise dorénavant les habitants à louer leur bien 30 jours par an au lieu de 60 auparavant. La taxe de séjour, dont le taux varie en fonction de la situation géographique des hébergements a également augmenté.

Destination idéale pour un city-break rondement mené, Amsterdam affiche des prix qui seront forcément amenés à augmenter. Alors si l'on peut toujours se trouver un logement le long des canaux, cela va devenir un peu plus difficile et plus cher. HomeToGo.fr, un moteur de recherche de location de vacances a analysé la situation par le menu et propose quatre alternatives pour profiter d'Amsterdam en faisant de nouvelles découvertes et surtout des économies côté budget logement.

Alkmaar

Des canaux mais aussi de quoi tout connaître du célèbre fromage hollandais à Alkmaar. © Reporters



A 35 minutes de train (15.20€ aller/retour) et 42 km d'Amsterdam, cette jolie petite ville propose en moyenne des logements 39% moins cher qu’une nuit dans la capitale (146 € pour une nuit, 237 € à Amsterdam). Sur place, on profitera d'un marché fromager, d'un musée du fromage et du musée national de la Bière.

Haarlem

Les moulins à vent, une ambiance tranquille à 16 minutes d'Amsterdam. © Reporters



A 16 minutes en transports en commun de la Venise du Nord (8.60€ pour un A/R) et 19 km, on l'appelle la petite Amsterdam, tout un programme ! Haarlem propose une offre en moyenne 32% moins chère que sa grande soeur : 161 € vs 237 € à Amsterdam.

Leyde (Leiden)

Une ambiance agréable pour une ville où l'eau est omniprésente. © Reporters



Elle est située à 36 minutes de la capitale (18€ pour un A/R) et 44 km, c'est l’une des principales villes étudiantes du pays et Leiden propose de nombreuses activités culturelles. Le logement y est 30% moins cher (167€ au lieu de 237€ à Amsterdam en moyenne), en plus c'est charmant de s'y balader !

Utrecht

La Hollande ancienne est à voir à Utrecht. © Reporters



>> Méthodologie. Hébergement : prix moyen par nuit dans une location de vacances pouvant accueillir 4 personnes en janvier 2019 (Données internes à HomeToGo). Coût et temps de transport : infos relevées sur www.ns.nl.