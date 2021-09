Fardes, cahiers, plumiers, lattes et objets en tout genre ont retrouvé leur place dans les cartables. Qu’ils soient à roulettes, à dos ou en bandoulière, il en existe pour tous les goûts comme nous vous l'expliquions ici. Mais attention ce dernier ne doit pas excéder un certains poids ! Depuis de nombreuse années, les cartables ont tendance à se faire de plus en plus lourd pour le plus grand malheur des lombaires des élèves.

Chaque année, les spécialistes se lancent dans le même combat et insistent pour que le cartable soit le plus léger et ajusté possible. Mais pour ce faire, il est d’abord important de s’adapter au niveau de l’enseignement et à l’âge de l’enfant pour que le sac soit le mieux prédisposé à sa morphologie. Ainsi, le poids du cartable pour les enfants de primaire s’approche approximativement des huit kilos, soit le double de ce qui est recommandé à ce niveau de scolarité. Il est donc essentiel de miser dès le plus jeune âge sur un sac le plus léger possible une fois vide. Généralement, ce dernier peut peser entre 1 à 3 kilos, choisir avec justesse est donc judicieux.

Une étude publiée par le journal Applied Ergonomics en 2019 a d'ailleurs révélé que le poids idéal du cartable ne doit pas excéder 10 % du poids corporel de l’enfant. Ainsi, si un élève pèse 50 kg, son cartable ne devra pas dépasser les cinq kilos. Pour ce faire, tous les moyens sont bons. Miser sur un casier scolaire afin de laisser livres et manuels plus lourds sur place, il est également possible d'opter pour la même stratégie avec les bancs et les armoires présents en classe.

Dans le cas d’un cartable à roulettes, le poids peut monter jusqu’à 20% de celui de l’enfant. Des mesures de précaution qui peuvent sembler bien anodines, mais qui sont à respecter avec minutie au risque de provoquer une modification de la posture du tronc et des hanches des élèves.