La première rencontre après avoir discuté en ligne est l'épreuve du feu ! Voici ce qu'il ne faut pas faire pour espérer un deuxième rencard.

Voici venue toute une année de rencontres potentielles sur les sites de rencontres. Mais pour qu'elles soient couronnées de succès, il faut se plaire en ligne et ensuite en vrai. Pour aider les utilisateurs à décrocher au moins un deuxième rencard, une enquête a été lancée sur les comportements les plus désagréables lors d'un premier rendez-vous*. Treize mauvaises habitudes et questions sont revenues, qui empêchent tout espoir de revoir son "date" une deuxième fois !

Mais d'abord, une personne interrogée sur trois seulement estime que se donner rendez-vous au resto est une bonne idée. Donc mieux vaut faire connaissance autour d'un verre (cela dure moins longtemps en cas de non-match dans la vie réelle)

Voici la liste des choses à ne pas faire si vous espérez un deuxième rendez-vous... (Les pourcentages entre parenthèses indiquent le score des personnes qui ne redonneraient pas de seconde chance)

- Être impoli envers le personnel si l'on n'est pas installés tout de suite (94%)

- Avoir de mauvaises manières à table (91%)

- Mâcher un chewing-gum en faisant du bruit ou la bouche ouverte (88%)

- Parler de soi tout le temps (82%)

- Utiliser son téléphone alors que l'autre est à table (76%)

- Se saouler (67%)

- Parler d'un.e ex (63%)

- Passer commande pour l'autre (53%)

- Commencer à manger avant que le plat de l'autre n'arrive (52%)

- Tenter d'être intime (48%)

- Goûter la nourriture dans l'assiette de l'autre (35%)

- Tremper le même chips ou gressini deux fois dans les dips (25%)

- Poser ses coudes sur la table (9%)

* Sondage mené par une marque de chewing-gums bio et 100% sans plastique chewsygum.com sur 1283 personnes.