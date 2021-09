La rentrée scolaire, c’est parti. Avec son lot de stress et d’organisation à mettre en place. C’est le bon moment pour prendre de bonnes habitudes : autonomiser son enfant, s’intéresser réellement à ce qu’il fait à l’école, connaître d’autres façons d’aborder les leçons avec lui,… Nathalie Vancrayenest est coach scolaire, elle consulte mais anime aussi des ateliers en classes.

Le tout premier truc, c’est de sécuriser l’enfant et qu’il puisse maîtriser sa journée. On met en place des routines, matin et soir et la routine du sommeil. Ce sont les premiers pas de l’indépendance. Cela mettra quelques semaines mais l’enfant va développer son estime de soi. De “Je sais le faire tout seul”, il va peu à peu intégrer “J’en suis capable” et cela va aussi l’aider dans ses apprentissages scolaires. L’enfant n’a pas la même notion du temps que nous : savoir ce qu’il doit faire l’aide à se structurer. Et les parents ne sont plus toujours derrière son dos…

Astuce. Jusqu’à 12 ans (ou plus), lui lire une histoire, c’est partager un moment d’intimité mais aussi “ouvrir” sa base de données à des mots et des concepts plus complexes. Important et agréable !