Le prince Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897) est le neuvième enfant et le cinquième fils de Louis-Philippe, dernier roi des Français. Il est le frère de Louise Marie, première reine des Belges. Il est le filleul du prince Louis-Henri-Joseph de Bourbon-Condé qui sans héritiers directs, lui transmet son immense fortune à savoir en 1830 plus de 66 millions de francs or et des domaines dont celui du château de Chantilly.

