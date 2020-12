En ligne de mire : brûler un maximum de calories en trente minutes, toujours sans matériel ni budget. Le tout s'inscrit dans une série, entamée par La DH avec Maximal Coaching il y a trois semaines, afin de permettre à ceux qui sont privés de sport durant ce confinement (light) ou qui souhaitent simplement se remettre en forme, de passer à la pratique facilement. Les épisodes précédents sont disponibles En ligne de mire : brûler un maximum de calories en trente minutes, toujours sans matériel ni budget. Le tout s'inscrit dans une série, entamée par La DH avec Maximal Coaching il y a trois semaines, afin de permettre à ceux qui sont privés de sport durant ce confinement (light) ou qui souhaitent simplement se remettre en forme, de passer à la pratique facilement. Les épisodes précédents sont disponibles ici et ici Le circuit de cette semaine est toujours adapté à tous, mais il s'agira de le moduler selon vos propres capacités. Il faut enchaîner un maximum de tours comprenant 4 exercices sportifs réputés pour leur excellente capacité à brûler des calories et à activer la thermogenèse, le tout durant 30 minutes. Les exercices en question : Jumping Jacks, Mountain Climbers, montées de genoux et les redoutables Burpees. Cette semaine, c'est vous qui gérez le temps de travail et de récupération. En revanche, respectez bien le nombre de répétitions indiquées dans la vidéo et complétez bien les trente minutes d'entraînement requises ! Une petite fiche technique pour bien se remettre en tête la bonne façon de faire des pompes (push-ups) : © MAXIMAL COACHING

Enfin, pour paraphraser coach Max, n'oubliez pas : "le seul mauvais entraînement, c'est celui que vous ne faites pas !" Sportez-vous bien et, déjà, joyeuses fêtes à tous, prenez soin de vous !

Bien qu'en petit comité et dans une ambiance forcément altérée par la crise sanitaire, les fêtes de fin d'année nous tendent les bras. Et, forcément, les excès alimentaires qui y sont intimement liés... Avant de se faire plaisir à table (c'est tout à fait permis, même lorsqu'on fait attention à sa ligne et qu'on est sportif), en compagnie de notre bulle (très réduite), il semble donc fort avisé de mettre la dette calorique en négatif ! Voici pourquoi notre coach sportif professionnel, Maxime de Maximal Coaching, a axé sa séance vidéo de la semaine sur un entraînement "ultracardio" !