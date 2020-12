L'idée est de vous proposer un mini plan de remise en forme, mixant cardio et renforcement musculaire afin de garder la forme en cette période compliquée. Chaque vendredi, en vidéo, une routine différente vous sera ainsi proposée. "L'idée est de vous permettre de vous maintenir en forme, ou de recouvrer peu à peu une meilleure forme physique sans risque de vous blesser, de reprendre trop brutalement tout en ne prenant qu'une demi-heure de votre temps, sans disposer de matériel spécifique", précise Maxime. L'accessibilité à tous a vraiment été le moteur de cette proposition. "La seule chose qu'il faut emporter, c'est un peu de motivation !" Un entraînement de 25 minutes, avec un circuit de 4 exercices à répéter 5 fois Pour cette première semaine d'une série qui vous accompagnera tous les vendredis du mois de décembre, les 4 exercices proposés mixent cardio et renforcement musculaire des membres inférieurs. Le circuit comporte une série de quatre exercices (Jumping Jacks, montées de genoux, fentes avant et squats), à enchaîner 5 fois. Chaque exercice est à exécuter durant 30 secondes, suivies de 30 secondes de récupération avant d'enchaîner avec l'exerice suivant. Une fois la série de 4 exos complétée, vous pouvez prendre une minute de récupération avant de répéter le circuit dans son intégralité (5 fois au total). "N'oubliez pas de vous hydrater et de vous étirer", enjoint encore coach Maxime.



En cas de doute sur la réalisation d'un bon squat, cette fiche vous aidera : © MAXIMAL COACHING Y a plus qu'à s'y (re)mettre !



Entre la pratique du sport stoppée net pour de nombreux adhérents, les salles de fitness qui ont fermé leurs volets et les piscines qui tardent à rouvrir malgré le go du fédéral donné vendredi dernier, les opportunités de rester en forme sont de plus en plus complexes à dénicher. Pourtant, inutile de rappeler à quel point la pratique d'une activité sportive est bénéfique tant pour le corps que l'esprit... Raison pour laquelle, avec le concours de Maxime, coach sportif diplômé, La DH a souhaité proposer à ses lecteurs une série d'entraînements sûrs, simples à réaliser chez soi, sans matériel ni budget, et sans avoir à engager trop de temps.