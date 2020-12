Le confinement actuel le rappelle cruellement aux amateurs de sport, privés de la plupart de leurs activités en clubs et privés de salles de sport: la pratique d'une activité sportive est bénéfique tant pour le corps que l'esprit... Raison pour laquelle, avec le concours de Maxime de Maximal Coaching, coach sportif diplômé, La DH a souhaité proposer à ses lecteurs une série d'entraînements sûrs, simples à réaliser chez soi, sans matériel (ou avec du matériel dont tout le monde dispose à la maison) ni budget, et sans avoir à engager trop de temps.

L'idée est de vous proposer un mini plan de remise en forme, mixant cardio et renforcement musculaire afin de garder la forme en cette période compliquée. Après le premier épisode vendredi dernier, qui vous proposait un circuit travaillant à la fois le cardio et les membres inférieurs, cette semaine, Maxime joue l'originalité en vous proposant de vous entraîner avec quelque chose que vous avez forcément dans le placard ou au frigo : deux bouteilles ! D'un litre et demi ou de deux litres, si vous voulez corser un peu la difficulté.

Un entraînement de 25 minutes, avec un circuit à répéter un maximum de fois

Pour cette deuxième semaine d'une série qui vous accompagnera tous les vendredis du mois de décembre, trois des 4 exercices proposés sont hybrides : aux éternels squats et fentes avant, on ajoute des fermetures d'épaules et des curls biceps au moyen de nos bouteilles d'eau. Bouteilles qu'on exploite également avec les russian twists et la planche, qu'on agrémente de tirages. Ces exercices vont travailler le renforcement des membres supérieurs et inférieurs du corps. Le circuit comporte un nombre de répétitions défini par Maximal Coaching dans notre vidéo. Cette semaine, le but est d'effectuer le maximum de fois le circuit (les 4 exercices enchaînés) durant 25 minutes.



Action !

> Pour aller plus loin dans votre remise en forme, Maximal Coaching propose à ceux qui le souhaitent des programmes personnalisés. Il peut être contacté sur Instagram, Facebook ou sur son site internet.