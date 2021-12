Le 15 décembre 1621, voici 400 ans, le duc de Luynes est mort de la scarlatine lors du siège de Monheurt, près de Agen. Ministre tout puissant du jeune roi Louis XIII, 20 ans, Luynes avait contrecarré, jusque-là, l’ascension de son ennemi en politique, Armand Jean du Plessis. Cette mort ouvre la porte à l’ascension extraordinaire de ce prélat de 36 ans qui n’est pas encore mais va bientôt devenir le cardinal de Richelieu.

À la naissance, à Paris, le 9 septembre 1585, le destin ne le prédisposait pas à une carrière fulgurante. Son père est certes seigneur de Richelieu, à mi-chemin entre Tours et Poitiers. Il est aussi, sous Henri III et Henri IV, grand prévôt de France : policier en chef des maisons royales et de la cour. Il est bien en cour, mais il n’a pas un grand nom et, en 1590, il meurt endetté.

(...)