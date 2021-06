Les spectaculaires

Entre les terrasses perchées qui ont fait leurs preuves les années d'avant, les petits nouveaux qui en mettent plein la vue et les originaux un peu plus surprenants et cachés, on a le choix de l'ambiance de sa soirée. Passage en revue

Le Soko Rooftop, c'est l'ancien Crossroad Panoramic, idéalement placé en haut du bâtiment installé à l'entrée Est de Bruxelles, aux quatre bras de Tervueren. Vous voyez les escargots géants ? Vous ne verrez pas la terrasse sans y monter, au 11e étage. Avec vue sur la forêt et un coucher de soleil souvent spectaculaire qui vaut de venir jusque là. En revanche, il y a du monde : avec un parking et un tram qui s'arrête en bas, des cocktails et la vue, la place est courue, heureusement, on réserve via le site. Infos

The View Summer Terrace. Ouvert pour la première fois l'an passé par l'équipe du club Birdy Brussels, l'endroit est génial, le long de la chaussée de Vilvorde, au-delà du parc de Laeken sur le toit d'une ancienne brasserie sur le canal de Willebroek (Rue de Meudon 54 - 1120 Bruxelles). Il y a du rose beaucoup de rose, des flamants (roses) et des palmiers, dépaysement garanti du mercredi au dimanche de 18h à 23.30h pendant tout l’été, avec une progra musicale à retrouver sur les réseaux sociaux. Infos

à Namur. On ne peut pas vraiment parler de rooftop mais l'endroit bien connu des Namurois vaut assurément le détour. Le samedi et le dimanche, c'est barbecue le midi et le soir avec la plus belle vue de Namur. Au menu : boissons, restauration avec la Brasserie François, les glaces de Fleur de Lait et les croustillons de Jean Buch. Et pendant cet Euro 2020, un écran géant est prévu. Infos

Black Smoke. A Anvers, au 6e étage de l'Antwerp City Brewery De Koninck, il compte parmi les plus fréquentés car spectaculaire et vaste : le Black Smoke, c'est aussi le lieu pour manger un barbecue qui ne rigole pas avec un bar, un restaurant qui s'inspire des traditions toutes américaines de la cuisson à l'étouffée et au fumoir. Définitivement un hotspot de l'été. Infos



Les valeurs sûres

Le Jam, Perché. Ce roof-top étroit en bois, on l'adore pour sa piscine tout en longueur qui donne une ambiance différente des autres terrasses perchées et parce qu'il compte parmi les précurseurs de la capitale. Il s'impose pour son ambiance musicale, ses cocktails, et nouveau un système de commandes online qui permet d'être servi vite, pas mal dans les endroits courus comme celui-ci ! Bref une valeur sûre en haut du Jam Hotel, chaussée de Charleroi, 132 à 1060 Saint-Gilles. Infos

Le Jardin Rooftop. Il avait attiré un monde fou l'an passé et c'est pareil cette année alors qu'il vient d'ouvrir récemment, en plein centre de Bruxelles, à un jet de pierre de la Bourse (Rue du Marché aux Poulets 7 à 1000 Bruxelles). 400m² de tables, de chaises, de pistes pour des concerts et des séances de DJing, tous les jours de 12h à 23.30h. Pas de réservations, la file peut être longue... Infos.

Le Rooftop Selys de l'hôtel Van der Valk, à Liège. Avec vue sur la cité Ardente, cette terrasse chic propose des cocktails et des planches de tapas. La pierre noire au sol n'aide pas trop les jours de grand chaud mais la vue est tellement agréable... Et c'est en plein centre. Infos

Le Beursschouwburg. Celui-là non plus, on ne le présente plus : il est ouvert à tous, plus avant-gardiste et n'ayant jamais revendiqué l'aspect "place-to-be" de son emplacement au-dessus du centre culturel néerlandophone du quartier Dansaert. A fréquenter définitivement cet été pour sa programmation et sa clientèle plus variée que partout ailleurs. Infos

Albert Summer Rooftop. L'été dernier, Albert était arrivé comme un prince, que dis-je comme un roi parmi les rooftops bruxellois qui ne s'en laissent pourtant pas compter. Il est de retour avec sa terrasse située sur le toit de la Bibliothèque royale Albertine.A fréquenter tout l'été, du jeudi au dimanche avec une belle programmation musicale. A fréquenter toute la journée, entrée par le Mont des Arts avant 17 et par la place du Musée après (par l'escalier en marbre du Palais Charles de Lorraine). Infos

Les plus confidentiels

. Hôtel luxueux de la capitale, on ne pense pas nécessairement au Warwick pour se donner rendez-vous histoire d'y boire un verre. On a bien tort : cet établissement s'est donné un coup de jeune en ouvrant d'abord ses portes au restaurant branché "Dans le noir ?" du jeudi au samedi, au rez-de-chaussée et en ouvrant également sa plus grande suite avec terrasse pour en faire un élégant rooftop. Des bulles, des cocktails, une ambiance lounge et de la musique stylée. Avec en plus une vue imprenable sur la Grand-Place et le centre historique. Du mardi au dimanche, quand ce n'est pas privatisé. Infos vous pouvez y siroter un verre de bulles ou un cocktail maison dans une ambiance stylée. Ouvert à partir de 16 heures. Infos

Le Cospaia. A quelque mètres de la Toison d'Or, juste un peu à l'écart, on y admire le coucher de soleil, un verre à la main avant d'aller au restaurant. La terrasse n'est pas très grande, elle ne surplombe pas la ville (The Hotel la regarde de haut !) mais elle est idéalement située. Infos

Toit Restaurant à Braine-l'Alleud. La bonne surprise pour cet été, c'est ici : on vous livre cette petite adresse du Brabant wallon qui vaut assurément le coup d'oeil (et de fourchette). Perché sur un endroit improbable (un magasin de châssis, Boulemberg pour les connaisseurs), le restaurant TOIT offre une terrasse qui s'inspire du lounge made in Ibiza ! La vue, elle, est bucolique entre fermes et bosquets, on aime... Cocktails en afterwork, apéro avant d'aller manger une cuisine française et sarde, savoureuse, c'est tout gagné ! Infos

The Roof, by The 1040. C'est le rooftop du Sofitel Brussels Europe, installé place Jourdan. Au 7e étage, on trouve donc une brasserie moderne tenue par Jean-Philippe Watteyne avec des formules planche apéro accompagnée de champagne, vin blanc ou rosé mais aussi des tas de cocktails. La place de parking est gratuite et on découvrira pour celles et ceux qui ne connaissent pas The 1040, le restaurant qui mériterait d'être davantage connu ! Du jeudi au dimanche, à partir de 17 heures. Infos

Brewdog. Dans le centre, à côté de la gare centrale, le Brewdog tient tranquillement le haut du pavé avec sa terrasse en hauteur idéalement située côté soleil et vue. On y découvrira alors les nombreuses bières dont celles de la brasserie du même nom et des burgers appétissants. Infos

Yust. A Anvers, une terrasse et un restaurant où l'on réserve pour venir par slot. Agréable et urbain. Infos