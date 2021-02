L’Artisan du Temps se nomme Gilles Clavareau. L’horloger de 37 ans répare et vend des montres, avec amour pour le temps qui passe.

D’abord, c’était les trains et puis c’est devenu les montres. Gilles Clavareau, de tout temps, a eu l’esprit du collectionneur, sans qu’il ne sache bien expliquer le pourquoi du comment. Des collections de toutes sortes, les trains électriques, pour leur esthétique et leur mécanique, d’abord. “J’allais fouiller dans les greniers des amis de mes parents, en quête d’un wagon ou d’un loco”. Mais rapidement, il se rend compte que l’histoire du train électrique ne suffit pas à nourrir sa curiosité et il pose son dévolu sur les réveils et montres, sur cette manière qu’on a de compter le temps mécaniquement depuis que des artisans suisses ont inventé un remontoir qui comptabilise le temps qui s’écoule.

(...)