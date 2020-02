C’est forcément subjectif mais on a demandé quels étaient les cadeaux qui faisaient flop auprès d’une Valentine…

Toutes les petites attentions sont bonnes à prendre mais parfois, ça peut tomber à côté. Ceci n’a pas valeur de sondage représentatif mais voici des cadeaux qui ne valent peut-être pas de courir partout ce vendredi pour rentrer le soir triomphalement avec…

Un cadeau sexo-humoristique.

Dans le genre cache-têtons en fourrure, maillot de bain poilu…

Un vêtement à message pas top

Comme un t-shirt "féline" ou "pipelette" ou encore une culotte "fesses à claques" ou ‘J’ai été vilaine".

Une cocotte

" Quand on n’est pas une fan de cuisine, c’est un peu comme un appel du pied : "Allez, au boulot... " (Jeanne)

Un bijou étrange

Comme ces calculs rénaux montés sur bague, comme a pu le montrer un téléspectateur américain du Jimmy Kimmel Show !

Un bon d’une valeur de XX euros

"Ce n’est pas assez ciblé, ça fait genre, voilà, ça c’est fait, débrouille-toi maintenant. " (Marlène)

Des chaussons ridicules

" Ils ressemblaient à des pattes d’ours. D’abord, ça m’a fait rire… mais en fait, il était sérieux ! " (Fanny)

Une crème anti-âge

" D’abord, je préfère la choisir et en plus, j’aime pas trop le message implicite, même s’il n’y a même pas pensé, c’est sûr. Il s’est juste fait embringuer par la vendeuse… " (Michèle)

Un objet déjà utilisé

C’est dans l’air du temps " mais bon, l’iPhone de sa soeur qu’on offre à sa femme, c’est moyen… La Saint-Valentin cela donne envie d’être unique quand même ". (Carine)

Un bouquet d’œillets

Au cas où l’on recherche l’originalité dans un bouquet (exit les roses), sachez que dans le langage symbolique des fleurs, la renoncule symbolise l’enfantillage. Peut-être mieux que les œillets qui symbolisent le rejet et la déception. Le chrysanthème jaune ? un amour non désiré ou moqué et la jacinthe jaune… la jalousie.

Des petits cœurs

Il y en a tellement partout qu’effectivement, cela ne sent pas la folle originalité. Mais finalement une boîte de chocolats en forme de cœur, c’est quand même toujours très bon à déguster à deux, devant un film