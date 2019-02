Cuisiner une box repas en duo

Pour la Saint-Valentin, on veut impressionner l’élu(e) de notre coeur, notamment derrière les fourneaux. Problème, on ne sait pas forcément quoi cuisiner…Et si la solution se trouvait dans une petite boîte : la box repas signée NOOD.

Pour la fête des amoureux, NOOD s’est associé avec le restaurant ixellois OTAP et son chef Paul-Antoine Bertin. Le repas se compose d’un filet de dorade mariné au citron, avec une crème de chou-fleur, des courgettes grillées, des pommes de terre pochées, et un pourpier d’hiver au sarrasin torréfié. Un menu riche en vitamines E et antioxydants. En dessert, une jolie tartelette aux fruits rouges vous attend. Pour une touche originale et champêtre, pourquoi ne pas déguster ce délicieux repas préparé à quatre mains comme un pique-nique avec une jolie couverture et quelques bougies ?

En précommande jusqu’au 12 février, sur noodshop.be, 29,95€ pour deux personnes. Livraison à Bruxelles et dans le Brabant-Wallon.





Recevoir un bouquet de fleurs bio

Que l’on soit un homme ou une femme, offrir des fleurs à la Saint-Valentin est un classique. Mais offrir des fleurs bio et 100% locales, c’est mieux. Cette jolie idée est rendue possible grâce au fleuriste Haut les coeurs. Tous les vendredis, à 10h, la boutique présente le bouquet de la semaine sur ses réseaux sociaux. Attention, il n'est disponible qu'en 30 exemplaires. Alors certes, la Saint-Valentin a lieu un jeudi cette année, mais offrir un bouquet de fleurs le lendemain, c’est aussi romantique. Après tout, c'est le geste qui compte.

Pour ce faire, il suffit de passer commande avant 12h sur le site de Haut Les Coeurs. Les fleurs sont livrées à 18h à vélo. Un cadeau 100% belge, responsable et environnemental.

Commande sur le site de Hautlescoeurs, 35€. Livraison possible dans Bruxelles et ses 19 communes.









Se faire livrer un petit-déjeuner frais et copieux

Du 9 au 17 février, Cocooningbreakfast vous propose une livraison de petit-déjeuner à domicile spécial Saint-Valentin. Deux formules s’offrent à vous. La première est la Saint Valentin "Sucrée Duo”. Elle se compose, entre autre, de deux chocolats au lait, deux jus de fruits, un assortiment de chocolats, un pain au chocolat, un huit à la crème ou encore une couque beurre/raisin.

La seconde formule s’intitule Saint Valentin "De Luxe Duo”. Pour ce prestigieux petit-déjeuner, vous vous laisserez tenter par deux jus de fruits frais maison orange/framboise, deux smoothies rhubarbe/yaourt, du saumon accompagné de sauce tartare, deux brochettes de légumes crus avec sauce cocktail, deux coeurs aux amandes au beurre… et bien plus encore !

Commande 48h avant la date de livraison souhaitée soit par mail à l'adresse : service@cocooningbreakfast.be ou par téléphone au 0478 59 70 80.

Formule Saint Valentin "Sucrée Duo" : 43€ pour deux personnes. Plus d’informations ICI. Formule Saint Valentin "De Luxe Duo" : 84€ pour deux personnes, 55€ pour une personne. Plus d’informations ICI. Livraison dans Bruxelles et ses 19 communes et alentours proches.