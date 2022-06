Les maladies cardiovasculaires sont encore et toujours considérées comme des maladies masculines. Elles sont pourtant la 1re cause de mortalité féminine en Belgique et dans le monde !

Au niveau de la santé, beaucoup d'idées reçues sont tenaces et ne représentent pas la réalité médicales. Dans l'imaginaire collectife, on pense que le cancer du sein est une maladie uniquement féminine tandis que les maladies cardio-vasculaires sont bien davantage l'apanage des hommes. A tel point que lorsqu'une femme fait un malaise cardiaque, quel qu'il soit, on pense avant tout à une crise d'angoisse !

(...)