Studio 100 Belgique, le Disney flamand, propose ses 100 activités que vos enfants peuvent faire (avec ou sans leurs parents) pendant le lockdown. Et certaines sont assez comiques!

Les présentateurs de Studio 100 TV (Nathalie, Romain et Fred) fourmillent d'idées d’activités à faire à la maison pendant le confinement. Et les animateurs stars du studio qui a vu naître le lutin Plop, Bumba ou encore Maya l'abeille le font savoir en vidéo sur leur compte Instagram. Parfois méconnue dans le sud du pays, même si la chaîne télé est diffusée depuis trois ans sur Proximus TV, Studio 100 est une société qui existe depuis 22 ans et fait le bonheur de nos petites têtes blondes.

Parmi les 100 activités, on retrouve des choses simples auxquelles tout le monde avait pensé (lire une BD, ranger sa chambre, jouer à un jeu de société, etc.) mais aussi et surtout un kyrielle d'astuces loufoques. A commencer par fabriquer un bouquet de fleurs en papier ("mais pas en papier toilette pour l'instant hein!"), idem pour se déguiser en momie (privilégiez le papier essuie-tout"). Ou encore "réciter l'alphabet en rotant" (si, si), se déguiser en sa star ou héros préféré mais aussi et surtout des activités ludiques et pédagogiques (apprendre quelques mots en flamand, réciter un poème par coeur ou réviser un cours que l'on avait pas bien compris). Sans oublier de délicates attentions comme "appeler ses grands-parents", "écrire une lettre à un ami", "fabriquez votre cadeau de fête des mères" ou "glisser un mot sous la porte des voisins pour voir si tout va bien."

Des activités pour taquiner les parents

Les animateurs Nathalie, Romain et Fred proposent aussi quelques activités pour enquiquiner les adultes. Parmi elles: "Coiffez vos parents pour leur donner un nouveau look!", "donnez leur un cours de gym", "Organiser un concours de chant." Bref, tout un programme... enfantin!