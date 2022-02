D’où vient cette suspicion ? Est-elle pathologique ou normale ? “Pour le savoir, il faut essayer de s’en tenir aux faits”, conseille Ariane Bilheran, psychologue. Si on a vu ou entendu quelque chose d’étrange, on a des raisons de douter. “La suspicion est pathologique lorsqu’elle opère comme une fixation obsessionnelle de l’esprit, sans correspondre à aucune réalité dans les faits.” Le doute est normal et nullement paranoïaque lorsqu’il est utile au raisonnement.

Quand parle-t-on de paranoïa ? “C’est une psychose qui se caractérise par le fait de perdre de vue la réalité. Elle est fondée sur un délire d’interprétation.” On déforme les faits, les gestes et les paroles de l’autre dans le sens que l’on veut démontrer : il veut me nuire ! “Cela peut prendre des formes mégalomanes (je suis le sauveur de l’Humanité), érotomanes (mon collègue est amoureux de moi), ou de jalousie pathologique.”

Y a-t-il des moments, au gré des circonstances ou des aléas de la vie, où l’on doute davantage ? “Oui. Certaines personnes, fragilisées par une blessure d’enfance ou un traumatisme, se sentent plus en danger. Pour se protéger, elles vont avoir tendance à se méfier de tout et de tout le monde, ce qui peut nourrir des idées de persécution ou de trahison. Mais ces réactions sont liées à la crainte que se reproduise une situation déjà vécue.”

A-t-on raison de se méfier ? “Tant que l’autre ne s’est pas montré digne de confiance, cohérent dans ses actes et ses paroles, un doute raisonnable est pertinent. Les profils pervers par exemple sont charmants de prime abord, mais leurs comportements se révèlent ensuite souvent contraires à leurs beaux discours.”

Et s’il s’agit d’un proche ? ” Il faut pouvoir se fier à ce que l’on éprouve – sensations, émotions, instinct. Si l’on sent que quelque chose cloche, sans savoir pourquoi, mieux vaut ne pas le nier pour avancer.”

Faut-il chercher à connaître la vérité ? Cela dépend ! “S’il s’agit d’un couple, d’une famille ou d’une amitié, et que le contrat moral semble avoir été rompu, il est important de comprendre ce qui s’est passé et pourquoi. C’est possible dès lors que chacun fait preuve de bonne foi et de bienveillance. Il faut avoir la possibilité d’échanger sur nos vécus, tout en respectant les besoins de chacun. En revanche, en cas de manipulation ou d’emprise, mieux vaut en prendre acte et plier bagage.”

Comment prendre du recul et apaiser ses doutes ? “Partager ses émotions, en parlant de ce que l’on ressent et non de ce que l’autre nous fait ressentir, est fondamental.” Le danger est que le doute s’envenime et que la rumination prenne le relais. Mais, on ne peut pas attendre de l’autre qu’il nous rassure en permanence. “L’hyperméfiance provient souvent d’un manque de confiance en soi et d’un dysfonctionnement dans le lien d’attachement à l’autre. Il est donc important de le reconnaître et de veiller à (ré) construire son sentiment de sécurité intérieure.”

Avec un thérapeute au besoin.