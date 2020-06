Au plus le déconfinement avançait, au plus on s'habituait à porter un masque dans les zones de haute chalandise, comme la rue des Tongres ou la Chasse à Bruxelles par exemple. Les traces peintes au sol pour aider les clients à garder leur distance devant les petits magasins, on ne les voit quasi plus...Non qu'ils aient disparu mais il font désormais partie de notre quotidien. De même que dans les magasins où le passage est plus fréquent, les pastilles, flèches et autres indications écrites sur le sol nous indiquent une marche à suivre. Les sociétés spécialisées dans ces services sont toujours débordées : " Comme vous pouvez le comprendre, la demande pour ces matériaux est énorme ", dit-on chez NautaDesign.

En temps normal, on voit l'espace urbain évoluer peu à peu, aujourd'hui, cela s'accélère. Ainsi à Mons, " L’ensemble de la zone intra-muros du centre de Mons sera dès lors convertie en zone de rencontre. Celles-ci permettront aux piétons et aux cyclistes de circuler de manière prioritaire sur l’intégralité de la voirie, chaussée comprise, en limitant la vitesse de tous les véhicules à 20 km/h ", a fait savoir l’Echevine de la Mobilité, Charlotte De Jaer.

A Bruxelles, idem pour le Pentagone, où les piétons peuvent y circuler sur toute la largeur de la voie publique, et non plus seulement sur les trottoirs. Le paiement du parking peut déjà se faire au travers d'appli, gageons que de nombreux automobilistes vont désormais télécharger l'une d'elles. Quelque 700 000 véhicules roulent quotidiennement en Région bruxelloise...

Ci-dessus une innovation à installer sur le mobilier urbain déjà existant a été développée en Australie. Le bouton Dropkick peut être installé sur les poteaux de feux de circulation actuels pour que les améliorations soient peu invasives et rentables. Cela permet d'appuyer sur l'appel piéton avec un pied. L'équipe du projet pense que le concept permettrait d'éviter l'infection lors de futures pandémies...

Que tout le monde ait les mains propres chez lui mais aussi à l'extérieur : une obsession pour la bonne cause : (...)