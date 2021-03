La campagne de crowdfunding de Womanizer, lundi dernier a fait directement mouche. Il s’agissait pour la marque allemande qui commercialise le célèbre sextoy “sans contact” aux vagues d’air pulsé, de présenter son nouveau sextoy écologique – le Premium eco – et de le vendre en réduction afin de récolter des fonds pour l’ONG One Tree Planted.

L’objectif était de récolter au moins 17 000 € en 15 jours et c’est chose faite en seulement 48h !

L’attrait pour les jouets érotiques et sexuels ne s’est pas démenti cette dernière année, loin de là. Et c’est finalement un business en expansion qui consomme beaucoup de plastique : on estime que 108 000 tonnes de plastique sont produites chaque année pour l’industrie du sextoy.