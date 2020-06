Pour une excursion bientôt possible ou pour des vacances cet été, l’Ardenne est quasi incontournable.

L’Ardenne : une destination touristique bien connue des Belges (et des touristes étrangers) qui représente tout de même 11 000 km² de superficie et 111 307 lits ! Alors où aller pour sortir des sentiers battus ? Nous avons demandé à Evelyne Tissot, chargée de projet marketing pour l’association Visit Ardenne et grande connaisseuse de la région, de nous parler de différentes destinations dépaysantes et originales.

Le Parc naturel de la Haute-Sûre et Forêt d’Anlier. Des bois cathédrales pour un petit air de Canada ! Le retour à la nature et à l’essentiel par excellence.

Le Parc naturel régional des Ardennes. Il est situé au nord des Ardennes au cœur de la forêt ardennaise, des bois des bois et encore des bois. Comme un air de Vermont aux States !

Le Parc naturel Viroin Hermeton. Prenez le train à vapeur des trois vallées à Mariembourg, arrêtez-vous à la gare de Vierves-sur-Viroin, plus beau village de Wallonie, et visitez le village de Treignes et ses 5 musées. Un petit esprit provençal. Sans rater le site exceptionnel du Fondry des chiens, situé à Nismes, sur la commune de Viroinval, c’est un gouffre naturel que l’on peut visiter avec de nombreuses promenades aux alentours.

Le Parc naturel Hautes-Fagnes Eifel. Le sommet de l’Ardenne dans une ambiance de toundra russe… Pour voir la même chose, il faut aller à des milliers de kilomètres au nord ou à l’est.

Le Parc de Furfooz. Il offre carrément un air de Dordogne. Il est situé dans la vallée de la Lesse, non loin de Dinant, aux portes de l’Ardenne. Patrimoine archéologique, naturel, et géologique remarquable.

Le lac de Nisramont. Non loin de La Roche-en-Ardenne, un lieu merveilleux pour les sportifs, le GR y passe et, pour les aventureux qui aiment l’eau, on pourra bientôt y refaire du paddle ! Le barrage est aussi spectaculaire.