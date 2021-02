Les plus grands skieurs alpins allemands ou français à l’œuvre en Belgique ? Non, ce n’est pas une galéjade. En été, vous pourrez les croiser sous nos latitudes. Où cela ? À Peer, dans le Limbourg. Comme nous l’a expliqué Karen Persyn, directrice technique du ski alpin au sein de la Fédération francophone de ski, notre pays dispose de trois centres “indoor” de première qualité.

L’un d’eux est donc situé à Peer. C’est la “Snow Valley” (1). Le complexe comprend une piste de 300 mètres, une autre de 100 mètres, réservée aux débutants, et une troisième de 85 mètres ouverte aux amateurs de free style. On peut y accéder grâce à sept remontées mécaniques (en réalité des tapis roulants) et se reposer au “Snowboard café”. “L’été, les champions des grandes nations allaient régulièrement s’entraîner sur des glaciers dans le nord de l’Europe. Mais le réchauffement climatique est passé par là et les conditions de glisse se sont détériorées.”

Voilà pourquoi les équipes française, allemande ou même américaine de ski réservent désormais la piste de Peer et viennent y tester leur matériel et y affiner leur technique, ce qui se fait parfois au détriment des (jeunes) Belges affiliés à des clubs ou entraînés par la Fédération.

Deux autres infrastructures couvertes accueillent les jeunes et moins jeunes skieurs. L’une (“l’Aspen”) est située à Wilrijk (2). Elle propose deux pentes, la plus grande développant 240 mètres de long sur 50 mètres de large. D’après les spécialistes, la poudreuse est de qualité. Les amateurs peuvent se procurer une carte qui leur permettra de louer des skis et des chaussures et de commander des consommations au bar situé en bord de piste.

Le troisième complexe (3) est sis rue de Capelle, à Comines. Le “Ice Moutain Adventure Park” propose une piste longue de 210 mètres (avec deux remontées mécaniques) et une autre, d’entraînement, dotée de tapis roulants, de 85 mètres. On peut se désaltérer dans une brasserie qui a des airs savoyards et se sustenter au restaurant “Le Montagnard”, qui prépare des menus typiques.

Pas mal de Belges se retrouvent aussi à Snow World, à Landgraaf, aux Pays-Bas, non loin de la frontière.

(1) Snow Valley, Deusterstraat, 74, 3990 Peer. info@snowvalley.be.

(2) Aspen, Moerelei, 123, 2610 Wilrijk. 03/828.99.93, aspen.be.

(3) Ice Moutain Adventure Park, rue de Capelle, 16, 7780 Comines. 056/55.45.40, info@ice-moutain.com.