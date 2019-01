Une nouvelle étude met en lumière tous les bienfaits du bercement.





Les parents ne le savent que trop bien : bercer son enfant fait des miracles. Mais les adultes auraient tort de s'en priver, comme le souligne une étude suisse publiée dans la revue Current Biology.

Dormir comme un bébé

Accéder plus rapidement au sommeil profond et une mémoire plus efficace. Telles sont les deux conséquences directes du bercement, nous expliquent les chercheurs. Pour arriver à ces résultats, ils ont observé 18 « cobayes » d'une moyenne d'âge de 23 ans durant trois nuits, précise Science Post. Dès la deuxième, ils étaient invités à choisir un lit normal ou un lit bercé de manière latérale. Ceux qui ont choisi la deuxième option ne dormaient pas plus, mais leur sommeil profond lent durait bien plus longtemps. Par ailleurs, on estime que cette phase permet de renforcer au mieux les défenses immunitaires et la production d'anticorps.

© UNSPLASH

Dès le lendemain, les personnes observées se soumettaient toutes à un test : au réveil, elles devaient se rappeler de paires de mots glissées le soir même. L'objectif ? Comprendre les effets d'un sommeil sur leur mémoire. Ceux et celles qui avaient été bercés toute la nuit obtenaient de meilleurs résultats, et une mémoire à court terme trois fois supérieure. Sortez les hamacs et les rocking-chairs !